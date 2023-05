Στην Άγκυρα ψήφισε ο Κιλιτσντάρογλου - «Να απαλλαγούμε από την καταπίεση»

Στην Άγκυρα άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο μεγάλος αντίπαλος του Ερντογάν, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Βγαίνοντας από το εκλογικό κέντρο όπου ψήφισε, απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους Τούρκους πολίτες ώστε να προσέλθουν στις κάλπες «για να μπορέσουν να έρθουν σε αυτή τη χώρα η πραγματική ελευθερία και η δημοκρατία και να απαλλαγούμε από την καταπίεση και την αυταρχική διακυβέρνηση». Η δημοκρατία και η ελευθερία πρέπει να έρθουν σε αυτή τη χώρα, σημείωσε.

BREAKING: President Erdoğan's opposition Kemal Kilicdaroglu is voting in the capital of Turkey, Ankara.



Turkey goes to the polls today for a presidential run-off that could see Recep Tayyip Erdogan extend his rule into a third decade.https://t.co/8xKuelmcmB



