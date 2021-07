Εκπαιδευτικό αεροπλάνο συνετρίβη στον Λίβανο - Φόβοι για τρεις νεκρούς

Ένα μικρό εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην πόλη Ghosta του Λιβάνου, βόρεια της πρωτεύουσας, της Βηρυτού, μεταφέροντας έναν πιλότο και δύο επιβάτες, σύμφωνα με πηγές αεροπορίας που επικαλείται το δίκτυο Al Arabiya.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι τρεις επιβάτες σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ωστόσο ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο από επίσημους φορείς.

Το αεροπλάνο ανήκε στην εταιρεία εκπαίδευσης πτήσεων Open Sky Aviation. Ο υπουργός δημοσίων έργων της χώρας βρίσκεται στο αεροδρόμιο και αναμένεται σύντομα επίσημη δήλωση.

🇱🇧 An open sky training plane crashed in Ghosta (Lebanon)



The plane crashed into a mountain in Ghosta, on board were the captain and 2 passable which led to their immediate death.#Lebanon