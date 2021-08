Φονική έκρηξη στην Καμπούλ

Συναγερμός σήμανε στην Καμπούλ, έπειτα από αναφορές για έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ που αργότερα επιβεβαιώθηκαν, με το περιστατικό να αντιμετωπίζεται ως «βομβιστική επίθεση» με πολλούς τραυματίες και 13 νεκρούς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, χωρίς να είναι γνωστές για την ώρα οι ακριβείς συνθήκες ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για τραυματισμούς από επίσημες πηγές, ωστόσο οι αναφορές σε τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις πρώτες φωτογραφίες.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά σκοτώθηκαν ενώ πολλοί φρουροί των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν από την έκρηξη, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν.

Νωρίτερα, το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, έκανε λόγο για 11 νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί ξένοι.

Σύμφωνα με μια στρατιωτική πηγή η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα που πλέον ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.

Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε από το αμερικανικό Πεντάγωνο μέσω ανακοίνωσης του εκπροσώπου του, John Kirby. Η έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ έγινε σε μια από τις πύλες εισόδου και φαίνεται να είναι μια επίθεση αυτοκτονίας, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το BBC σε δημοσίευμά του. Υπήρξαν πλήθη Αφγανών στις πύλες που προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο αεροδρόμιο. Ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώθηκε για την έκρηξη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι υπάρχουν θύματα από την έκρηξη, που ήταν βομβιστική επίθεση, και ότι παραμένουν ασαφείς οι λεπτομέρειες για τον αριθμό τους ή τις εθνικότητές τους.

Ο αξιωματούχος είπε ότι σύμφωνα με αρχικές πληροφορίες, υπάρχουν και Αμερικανοί στρατιώτες μεταξύ των τραυματιών από την έκρηξη.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι σημειώθηκαν δύο εκρήξεις έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την ώρα.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εργάζεται κατεπειγόντως για να διαπιστώσει τι συνέβη στην Καμπούλ και τον αντίκτυπο αυτού του γεγονότος στις συνεχιζόμενες προσπάθειες απεγκλωβισμού από το Αφγανιστάν.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως εκτοξεύθηκαν πυρά εναντίον ιταλικού μεταγωγικού αεροσκάφους καθώς έφευγε από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, χωρίς πάντως το αεροσκάφος να υποστεί ζημιές.

Photos coming from Kabul Airport explosion pic.twitter.com/exPGqeglTf — اخبار عاجل و تحليل اوضاع - افغانستان (@kgvh6v) August 26, 2021

Ιταλός δημοσιογράφος που επέβαινε στην πτήση δήλωσε στο Sky 24 TG πως το αεροσκάφος μετέφερε σχεδόν 100 Αφγανούς πολίτες όταν δέχθηκε πυρά μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του.

Οι ιταλικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι εκτιμούν τα πυρά δεν είχαν στόχο το ιταλικό αεροσκάφος στην Καμπούλ αλλά μάλλον στόχος ήταν να διαλυθεί το πλήθος κοντά στο αεροδρόμιο, δήλωσε κυβερνητική πηγή.

Breaking news: An explosion outside Kabul airport has been confirmed by US Pentagon press secretary John Kirby. #BreakingNews #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/imeDuGH1op — Khaled Nikzad (@nikzad_khaled) August 26, 2021

Χιλιάδες Αφγανοί έχουν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο εδώ και μέρες προσπαθώντας να εγκαταλείψουν τη χώρα έπειτα από την άνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Τα δυτικά κράτη είχαν προειδοποιήσει για πιθανή επίθεση, με τη Βρετανία μάλιστα να επικαλείται «πάρα πολύ αξιόπιστες» πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες για επικείμενη επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο.

Υπάρχουν «πάρα πολύ αξιόπιστες» πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες ότι ένοπλοι σχεδιάζουν επίθεση με στόχο τους συγκεντρωμένους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ που προσπαθούν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Τζέιμς Χίπι.

