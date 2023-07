Έκρηξη σε δικαστήριο στο Κίεβο - Έρευνες της αστυνομίας

Η ουκρανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ερευνά τις αναφορές για έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα δικαστήριο στο Κίεβο.

Η αστυνομία ενημέρωσε μέσω ανάρτησής της στο Telegram ότι αστυνομικοί και άλλοι αξιωματούχοι βρίσκονται στο σημείο.

Όπως τόνισε, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, μια συσκευή πυροδοτήθηκε από έναν άνδρα κατά τη μεταγωγή του στο δικαστήριο.

Άτομο που βρισκόταν εντός του δικαστηρίου δημοσίευσε το παρακάτω βίντεο λίγο μετά την έκρηξη:

