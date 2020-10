Έκρηξη σε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν

Φωτιά ξέσπασε σε πετροχημικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στο σημείο, σύμφωνα με αναφορές από διεθνή ΜΜΕ.

Οι πυροσβέστες έχουν ήδη περιορίσει τη φωτιά, σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες για την ώρα πληροφορίες, όπως μεταδίδει το Sputnik. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής. Ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει τη φωτιά με μαύρους καπνούς να ανεβαίνουν στον ουρανό έχει εμφανιστεί στο διαδίκτυο.

Mysterious Explosions Resumed in #Iran, Now at Khormosi Petrochemical Company (Bandar-e Emam) Local sources say the explosion occurred in the aromatic unit of Khormosi Petrochemical Processing Company The cause of the blast has not yet been determined. pic.twitter.com/hw9X0Rl9O7