Έκρηξη στο διυλιστήριο Petromida στη Ρουμανία

Έκρηξη σημειώθηκε στο διυλιστήριο Petromida, στη Ρουμανία. Όπως φαίνεται στο βίντεο, μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει τον ουράνο πάνω από το διυλιστήριο.

Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δύο πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας χρειάτηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του DSU Ραέντ Αραφάτ, ο πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί ενημερώνονται για την εξέλιξη της κατάστασης.

🇷🇴 An explosion has occurred at Romania's Black Sea Petromidia refinery. Multiple people are reported injured. pic.twitter.com/cplnhvgDmc