Εκρήξεις γύρω από το Λουχάνσκ - Νέα τροπή στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Συνεχίζονται οι επιθέσεις της Ρωσίας στις νότιες και ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας με πληροφορίες να αναφέρουν εκρήξεις γύρω από το Λουχάνσκ.

Συγκεκριμένα, η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Hanna Maliar, δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ότι οι επιθετικές της επιχειρήσεις συνεχίζονται σε τέσσερις περιοχές νότια και ανατολικά: Κοντά στην πόλη Όρεκοφ στα νότια της Ζαπορίζια, στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ κοντά στην πόλη Μπαχμούτ, γύρω από την πόλη Μαρίνκα και κοντά στο Λυμάν στην περιοχή Λουχάνσκ.

❗️In temporarily occupied #Luhansk, there is again a massive explosion pic.twitter.com/t9Fu0dzVy5