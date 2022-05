Εκρήξεις σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας στη Λβιβ

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν δύο υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να χαθεί η ηλεκτροδότηση σε τμήματα της πόλης, ανέφερε στο Twitter ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβιι.

Το CNN μετέδωσε ότι υπήρξαν πυραυλικά πλήγματα και στον ουκρανικό σιδηρόδρομο.

Οι δημοσιογράφοι του CNN άκουσαν τις εκρήξεις να έρχονται από κατευθύνσεις προς τα ανατολικά, νότια και δυτικά του κέντρου της πόλης. Μία από τις τοποθεσίες είναι κοντά στο κέντρο της πόλης. Από μια άλλη τοποθεσία, πιο μακριά, μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού φαινόταν να υψώνεται στον ουρανό.

❗Three electric substations were damaged in Lviv (Western Ukraine) as a result of the rocket attack by Russians - Regional Military Administration reported preliminary and uploaded a photo. pic.twitter.com/aJ1O9OZ7Te