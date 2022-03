Εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου, βομβαρδισμοί στα περίχωρα

Ανελέητο είναι για 20η ημέρα το σφυροκόπημα των Ρωσικών δυνάμεων σε μικρές και σε μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται σημαντικές υποδομές, να χάνονται στρατιώτες και από τις δύο πλευρές, λόγω της σθεναρής αντίστασης των Ουκρανικών δυνάμεων, να τραυματίζονται και να πεθαίνουν άμαχοι που μετακινούνται από τις οικίες τους στα καταφύγια ή αναζητούν τροφή και νερό.

Το πρωί της Τρίτης ακούστηκαν τουλάχιστον τρεις εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα. Η αιτία τους δεν είναι γνωστή μέχρι στιγμής.

Ο δημοσιογράφος είδε στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό όχι μακριά από το σημείο όπου βρίσκεται, ωστόσο αδυνατούσε να πάει εκεί εξαιτίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας που επιβάλλουν οι ουκρανικές αρχές ως τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Οι εκρήξεις ενίοτε οφείλονται στις συστοιχίες αντιαεροπορικής άμυνας της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Την ίδια ώρα, στη Μαριούπολη, το Χάρκοβο, την Οδησσό και άλλες περιοχές οι επιθέσεις σε στόχους εντός του αστικού ιστού είναι αλλεπάλληλες. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Οδησσό, οι σειρήνες του συναγερμού ήχησαν τουλάχιστον δυο φορές μέσα σε λίγες ώρες.

Πλάνα από drone πάνω από τη Μαριούπολη

Η Μαριούπολη είναι μια εκ των πόλεων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, μετρώντας δεκάδες πληγές.

Ένα βίντεο από drone που είδε το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή, στην οποία έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 2.500 άμαχοι.

Εικόνες από το Χάρκοβο

#Kharkiv was heavily shelled this night. It is the second most populous city in #Ukraine. pic.twitter.com/MUoj0xPI1z