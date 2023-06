Εξαφάνιση υποβρυχίου: Η Γαλλία στέλνει το πλοίο Atalante για να βοηθήσει στις έρευνες - Απομένει οξυγόνο για 24 ώρες

Η Γαλλία έχει αναπτύξει μια ομάδα διάσωσης για να βοηθήσει στην εύρεση του τουριστικού υποβρυχίου Τιτανικού που αγνοείται στον Ατλαντικό Ωκεανό στα ανοιχτά της Βόρειας Αμερικής.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνών για την Εκμετάλλευση της Θάλασσας (Ifremer στα Γαλλικά) — το οποίο υπάγεται στα Υπουργεία Θάλασσας και Έρευνας — έχει επιστρατεύσει το πλοίο Atalante εξοπλισμένο με ρομπότ βαθέων υδάτων στην περιοχή όπου εξαφανίστηκε το υποβρύχιο, Υπουργός Θάλασσας είπε ο Ερβέ Μπερβίλ.

Το Παρίσι θα επικοινωνήσει με το συντονιστικό κέντρο του ΝΑΤΟ και βρίσκεται ήδη σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές, πρόσθεσε ο Μπέρβιλ.

#France announces it's sending the L'Atalante to help in the search for the missing Titanic tourist submersible. https://t.co/LVM72Jcfvf

https://t.co/T4o5xreCB8