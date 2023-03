Εξακολουθεί να «βράζει» η Γαλλία: Νέες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία

Η γαλλική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά των διαδηλωτών σε μεγάλη διαδήλωση στα δυτικά της χώρας. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο Σεντ Σολιν για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα σχέδια για μια νέα δεξαμενή νερού.

Πολλά αυτοκίνητα της αστυνομίας πυρπολήθηκαν μετά από συμπλοκές που ξέσπασαν στο εργοτάξιο.

Η αναταραχή έρχεται μετά από εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις για τις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Αν και δε σχετίζεται με τις διαμαρτυρίες για τα σχέδια για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στο κράτος, η τελευταία διαδήλωση προστίθεται στην αυξανόμενη αίσθηση της δημόσιας οργής στη Γαλλία.

Οι πολέμιοι του έργου άρδευσης στο Σεντ Σολιν, κοντά στο Πουατιέ, πραγματοποίησαν μεγάλη πορεία το Σάββατο παρά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων στην περιοχή.

Η πορεία ξεκίνησε το πρωί, με τουλάχιστον 6.000 άτομα να συμμετάσχουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αν και οι διοργανωτές ισχυρίζονται ότι οι διαδηλωτές ήταν 25.000.

🇫🇷 France: 🔥"Battle of Sainte Soline"🔥



Update; 25,000 people are apparently converging to the construction site of The basin of Sainte Soline to protest. pic.twitter.com/YZFvcdDrhD — Freddie Ponton..🇫🇷 (@LFCNewsMedia) March 25, 2023

«Ενώ η χώρα ξεσηκώνεται για να υπερασπιστεί τις συντάξεις, εμείς ταυτόχρονα θα σηκωθούμε για να υπερασπιστούμε το νερό», είπαν οι διοργανωτές, συγκεντρώνοντας το πανό «Bassines non merci» - «Όχι στις δεξαμενές, ευχαριστώ».

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο Σεντ Σολιν, ενώ αξιωματούχοι είπαν ότι τουλάχιστον 1.000 ακτιβιστές συμμετείχαν στη διαδήλωση.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έριξαν δακρυγόνα για να σταματήσουν κάποιους που φέρεται να πέταξαν πυροτεχνήματα και βλήματα καθώς πλησίαζαν τον περιφραγμένο χώρο κατασκευής.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι συνελήφθησαν και η αστυνομία κατάσχεσε όπλα και μαχαίρια.

🇫🇷 France: Anti-construction protest



🔥"Battle of Sainte Soline"🔥



Today in Sainte-Soline in a region of France called "the Deux-Sèvres" a demonstration involving 6000 peoples protesting against a "water pond" construction project takes a violent turn pic.twitter.com/XAtkHijhFD — Freddie Ponton..🇫🇷 (@LFCNewsMedia) March 25, 2023

The battle of Sainte-Soline in France is epic.



With heavy firework shelling the protestors are advancing towards the riot police concentration.



1/ pic.twitter.com/GS4C1vf5sV — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 25, 2023

Being fed up with dictates from the Elysee:



Major attack by French protesters against the police in Sainte Soline.



Molotov cocktails were used.

Several police officers are injured..... pic.twitter.com/U9obFEQ2oR — Richard (@ricwe123) March 25, 2023

Ο Πρόεδρος Μακρόν είπε: «Δε θα ενδώσουμε ποτέ σε αυτή τη βία. Σε μια δημοκρατία, δεν έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε βία».

Μερικοί από τους διαδηλωτές στο Σεντ Σολιν είδαν αυτόν τον αγώνα ως συνδεδεμένο με τις πανεθνικές διαμαρτυρίες κατά του προέδρου Μακρόν και την απόφασή του να αναγκάσει την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Εκτεταμένες διαδηλώσεις έχουν κατακλύσει τη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες. Η κατάσταση στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις ήταν πιο ήρεμη κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε επιφυλακή μετά από μέρες συγκρούσεων με διαδηλωτές.

Οι διαδηλώσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, αλλά αρκετές γαλλικές πόλεις έγιναν μάρτυρες επεισοδίων βίας αυτή την εβδομάδα. Στο Μπορντό, η είσοδος στο δημαρχείο άναψε. Στο Παρίσι εκτοξεύτηκαν δακρυγόνα και άναψαν εκατοντάδες φωτιές.

Η κρατική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου Γ' στη Γαλλία αναβλήθηκε μετά από αίτημα του προέδρου Μακρόν. Το ταξίδι στο Παρίσι και το Μπορντό επρόκειτο να ξεκινήσει την Κυριακή.