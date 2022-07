Εξέγερση στη Σρι Λάνκα

Το Σάββατο 9 Ιουλίου, οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σρι Λάνκα κλιμακώθηκαν έπειτα από πολλούς μήνες έντασης. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από την επίσημη κατοικία του προέδρου της χώρας, Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, ο οποίος είχε φυγαδευτεί λίγο πριν εισβάλουν στο εσωτερικό της. Οι διαμαρτυρόμενοι δεν πτοήθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και ξεχύθηκαν μέσα στα δωμάτια και τους διαδρόμους του κτηρίου, λεηλατώντας το.

Μερικές ώρες αργότερα, την Κυριακή, οι κάτοικοι της Σρι Λάνκα πλέον περιδιάβαιναν στο προεδρικό μέγαρο, αφού αποκαταστάθηκε η ηρεμία στην πρωτεύουσα Κολόμπο.

Video footage of Sri Lankan protesters taking over President's office in Colombo



