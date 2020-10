Εξερράγη η μεγαλύτερη βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Πολωνία

Εξερράγη η μεγαλύτερη βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, κάτω από το νερό, στην Πολωνία. Είχε μήκος 6 μέτρα, βρισκόταν σε βάθος 12 μέτρων και ζύγιζε 5,4 τόνους.

Η μεγάλη επιχείρηση για την εξουδετέρωσή της, διάρκειας πέντε ημερών, από δύτες του Πολεμικού Ναυτικού ανάγκασε περισσότερους από 750 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η Βρετανική πολεμική Αεροπορία RAF είχε ρίξει τη βόμβα Τallyboy, γνωστή και ως βόμβα «σεισμός», σε μια επιδρομή το 1945, όπου βύθισε το γερμανικό καταδρομικό Lützow.

Η πιθανότητα να εκραγεί η βόμβα, η οποία βρισκόταν στον βυθό καναλιού της Βαλτικής Θάλασσας, ήταν στο 50-50. Οι δύτες παρέμειναν ωστόσο σώοι και αβλαβείς.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

BIG BANG! The largest WWII-era bomb ever found in Poland exploded underwater as Navy divers were trying to defuse it. https://t.co/5oQEYKWOId pic.twitter.com/2PBkQN15E6