Εξαιρετικά τεταμένη η κατάσταση στην Ανατ. Ουκρανία

Άκρως τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία, καθώς τις τελευταίες ώρες διαπιστώνονται παραβιάσεις της εκεχειρίας εκατέρωθεν. Η κατάπαυση του πυρός και η συμφωνία του Μινσκ αποτελούν κενό γράμμα και για τις δυο πλευρές με εκρήξεις και εμπρησμούς, αλλά και εκκενώσεις - πραγματικές και εικονικές- ολόκληρων χωριών. Στην περιοχή «μοντάρεται» ένα εκρηκτικό κλίμα με αντεγκλήσεις και σκηνικά πολέμου, όπως για παράδειγμα η έκρηξη στο κέντρο του Ντονιέτσκ ενός στρατιωτικού τζιπ, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του Διαδικτύου και να λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δηλώνει βέβαιος ότι η Μόσχα προετοιμάζεται πυρετωδώς για εισβολή στην Ουκρανία και πως θα το πράξει «τις επόμενες ημέρες».

Blown up UAZ allegedly belongs to Denis Sinenkov (local silovik). He miraculously wasn't in his car at the time, thank goodness, prayers up, such a shock this could happen.https://t.co/fG8Wvp9roO