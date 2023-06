Έξι νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κούβα

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ισχυρών βροχών που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες ανατολικές και κεντρικές περιοχές της Κούβας, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, κατά νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν οι Αρχές μέσω επίσημων ΜΜΕ.

Οι βροχοπτώσεις, που άρχισαν την Πέμπτη, αμβλύνθηκαν προοδευτικά στις αρχές της εβδομάδας. Τα νερά υποχωρούν σε αρκετές επαρχίες και χιλιάδες κάτοικοι που είχε χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αρχίζουν να επιστρέφουν, σύμφωνα με την εφημερίδα Granma.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τέσσερις στις επαρχίες Γκράνμα, Λας Τούνας και Σαντιάγο ντε Κούμπα (ανατολικά) και άλλοι δύο στην επαρχία Καμαγουέι (κεντρικά), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Rescue and recovery operations are underway in eastern #Cuba after torrential rains, landslides and floods left thousands of people homeless at the beginning of the rainy season. More than 7,000 people flee homes. pic.twitter.com/Ck6qvRx10O