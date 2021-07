Εξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος δέχτηκε επίθεση κοντά στο σπίτι του στο Βερολίνο

Ο Tούρκος δημοσιογράφος Ερκ Ατζαρέρ, ένας δηλωμένος αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που ζει εξόριστος στο Βερολίνο, δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε το βράδυ της Τετάρτης, έξω από την κατοικία του, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αστυνομία.

Ο 48χρονος δημοσιογράφος δημοσιοποίησε επίσης την επίθεσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδίδοντάς την σε οπαδούς του κόμματος του Τούρκου προέδρου, του AKP.

Ο Ατζαρέρ «δέχθηκε επίθεση από τρεις άνδρες μέσα στην αυλή της πολυκατοικίας» του, εξήγησε σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία του Βερολίνου, σύμφωνα με την οποία δύο άνδρες τον χτύπησαν ενώ ένας τρίτος φύλαγε τσίλιες.

#PressFreedom: @globalfreemedia "is extremely disturbed by the attack on Erk Acarer, which must be immediately and fully investigated, including as regards the possible involvement of Turkish state actors. All those involved must be held to account." https://t.co/pGAZ9WoPf6