«Εκτεταμένη» πυρκαγιά μαίνεται σε διυλιστήριο πετρελαίου της Πενσιλβάνια

Πυρκαγιά μαίνεται εκτός ελέγχου σήμερα σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Πενσιλβάνια, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής της Φιλαδέλφειας, την ώρα που τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι σημειώθηκε σειρά από εκρήξεις στην περιοχή.

Το NBC Philadelphia μετέδωσε ότι η «εκτεταμένη» πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο διυλιστήριο Philadelphia Energy Solutions, το οποίο παράγει 335.000 βαρέλια ημερησίως, είναι ορατή από χιλιόμετρα μακριά και έχει προκαλέσει εκρήξεις οι οποίες έγιναν αισθητές ως και το Σάουθ Τζέρσεϊ.

Τμήμα του διυλιστηρίου έχει κλείσει λόγω της πυρκαγιάς, ανακοίνωσε παράλληλα η εταιρεία παροχής στοιχείων και πληροφοριών για τις ενεργειακές αγορές Genscape.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς στο συγκρότημα, το οποίο απασχολεί, σύμφωνα με το NBC Philadelphia, περίπου 1.000 ανθρώπους.

