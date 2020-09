Εκτός ελέγχου σύμβουλος του Ερντογάν: Θα βυθίσει το Σαρλ ντε Γκολ και θα πυροβολήσει Έλληνα πιλότο

Σε ένα παραλήρημα χωρίς όρια με πολεμικές κραυγές και ρητορική μίσους επιδόθηκε ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Μεσούτ Χακί Κασίν, ο οποίος υποστήριξε πως η Τουρκία θα «σκίσει το συκώτι» της Γαλλίας βυθίζοντας το αεροπλανοφόρο που καταφτάνει στην Ανατολική Μεσόγειο και θα πυροβολήσει στο μέσο του κεφαλιού του τον Έλληνα πιλότο που θα πέσει στα χέρια του.

«Δείτε, εγώ είμαι καθηγητής στις Ένοπλες Δυνάμεις. Και αν υπάρχει κάποιος Έλληνας πιλότος ο οποίος μπορεί να μας χτυπήσει, εγώ αυτόν τον πιλότο θα τον πυροβολήσω στο μέσο του κεφαλιού του» σημειώνει σε βίντεο το οποίο ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο αυτοεξόριστος στη Σουηδία Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, και το οποίο δημοσιεύει το militaire.

Από το παραλήρημά του δεν έμεινε εκτός και η Γαλλία, για την οποία είπε:

«Η Ελλάδα φέρνει στην περιοχή γαλλικό αεροπλανοφόρο ενάντια της Τουρκίας. Κάνει επίθεση με το άλογο άλλου, το οποίο όμως η Τουρκία θα το σκοτώσει! Η Τουρκία, όπως είπε ο πρόεδρος μας, δεν αμφισβητεί τα δικαιώματα κανενός, αλλά θα υπερασπιστεί τα δικά της. Όποιος τα αμφισβητήσει θα “του βγάλουμε το συκώτι” . Έχουμε τον όγδοο μεγαλύτερο στρατό του κόσμου, ποιος θα τολμήσει να μας αντισταθεί σε Αιγαίο και Μεσόγειο; Θέλουν οι Έλληνες να νιώσουν τη δύναμη μας; Ας θυμηθούν την 9η Σεπτεμβρίου 1922… Οι Τούρκοι πιλότοι θα καταρρίψουν 5 ή 6 αεροπλάνα τους και θα ξεκινήσει ο πόλεμος… Η Τουρκία δεν είναι κράτος που πρέπει να μπαίνει σε δοκιμασίες. Οι ξιφολόγχες μας είναι έτοιμες και μ΄ αυτές θα τους “τελειώσουμε” όπως και στο παρελθόν».

This would be funny if it wasn't a real.



Mesut Hakki Casin who advises #Turkey's President on security/foreign policy says Turkish army will hit French carrier, wage a war against #Greece. He even wants to kill a Greek pilot himself. He tells all this bullshit on a national TV. pic.twitter.com/cuseFM22WS