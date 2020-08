Εκτροχιασμός τρένου στη Σκωτία

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σκωτία έπειτα από εκτροχιασμό τρένου. Στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία και η Πυροσβεστική, καθώς στον τόπο του ατυχήματος υπάρχει έντονος καπνός.

Το τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο Aberdeenshire έπειτα από μια νύχτα που έφερε έντονες πλημμύρες.

Για «εξαιρετικά σοβαρό συμβάν» και μεγάλο αριθμό σοβαρών τραυματισμών έκανε λόγο η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον σχετικά με τον εκτροχιασμό, την ώρα που το Sky News μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36