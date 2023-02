Ελ Σαλβαδόρ: 2.000 κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε mega φυλακή

Η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ μετέφερε χιλιάδες ύποπτα μέλη συμμοριών σε μια «mega φυλακή» που άνοιξε την Παρασκευή και αποτελεί το τελευταίο βήμα σε μια αμφιλεγόμενη καταστολή του εγκλήματος που έχει προκαλέσει τον πληθυσμό των φυλακών της χώρας της Κεντρικής Αμερικής.

«Αυτό θα είναι το νέο τους σπίτι, όπου δεν θα μπορούν να κάνουν άλλο κακό στον πληθυσμό», έγραψε ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε στο Twitter.

Περίπου 2.000 κατηγορούμενα μέλη συμμοριών μεταφέρθηκαν στη φυλακή χωρητικότητας 40.000 ατόμων, που θεωρείται η μεγαλύτερη στην Αμερική, νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Μπουκέλε, κρατούμενοι με άσπρα σορτς, με τα κεφάλια ξυρισμένα και με τατουάζ συμμοριών σε όλο τους το σώμα πολλοί απ΄αυτούς, φαίνονται να τρέχουν μέσα από τη νέα φυλακή στα κελιά.

