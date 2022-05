Ελ Σαλβαδόρ: Γυναίκα καταδικάστηκε σε 30 χρόνια για άμβλωση, έπειτα από επιπλοκές στην εγκυμοσύνη

Μία γυναίκα καταδικάστηκε σε 30χρόνια κάθειρξη, από το δικαστήριο στο Ελ Σαλβαδόρ τη Δευτέρα 9 Μαΐου, για τον φόνο της αγέννητης κόρη της, αφού απέβαλε έπειτα από μια επιπλοκή στην εγκυμοσύνη της, ανακοίνωσε οργάνωσε που μάχεται για την αποποινικοποίηση των αμβλώσεων.

Η γυναίκα, μητέρα ενός 7χρονου κοριτσιού, αντιμετώπισε μια επιπλοκή στη διάρκεια της δεύτερης εγκυμοσύνης της το 2019 και χρειάστηκε να ζητήσει επειγόντως ιατρική βοήθεια σε δημόσιο νοσοκομείο. Όμως εκεί κάλεσαν τις αρχές και η αστυνομία τη συνέλαβε, σύμφωνα με την Citizen Group for the Decriminalization of Abortion.

Δικαστής καταδίκασε την 28χρονη νοικοκυρά, το όνομα της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί για λόγους ασφαλείας και αναφέρεται μόνο ως Εσμέ, έπειτα από δύο χρόνια που κρατούνταν προφυλακισμένη. Πρόκειται για την πρώτη αυτού του είδους υπόθεση εδώ και επτά χρόνια, σύμφωνα με την οργάνωση.

«Η απόφαση αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα στον δρόμο για την αποποινικοποίηση των έκτακτων περιστατικών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τα οποία σύμφωνα με το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν προβλήματα δημόσιας υγείας», τόνισε η Μορένα Ερέρα πρόεδρος της οργάνωσης.

Οι δικηγόροι της γυναίκας δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους, ότι θα ασκήσουν έφεση στην απόφαση και επεσήμαναν, ότι πρόκειται για την πρώτη τέτοιου είδους απόφαση στη διάρκεια της προεδρία του Ναγίμπ Μπουκέλε.

Τα τελευταία 20 χρόνια στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου οι αμβλώσεις απαγορεύονται εντελώς ακόμη και σε περιπτώσεις βιασμού ή όταν κινδυνεύει η υγεία της μητέρας, έχουν διωχθεί ποινικά 181 γυναίκες που παρουσίασαν επιπλοκές στην εγκυμοσύνη τους, σύμφωνα με την οργάνωση.

Το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε τον Νοέμβριο ότι το Ελ Σαλβαδόρ παραβίασε τα δικαιώματα μιας γυναίκας, που ταυτοποιήθηκε ως Μανουέλα, η οποία φυλακίστηκε για παραβίαση των νόμων περί άμβλωσης και πέθανε ενώ εξέτιε ποινή 30 ετών κάθειρξης.

A woman in El Salvador was released after 9 years in prison for an alleged abortion. She was convicted of homicide and sentenced to 30 years after going to hospital for bleeding after a fall.



El Salvador criminalizes all abortions and women have been prosecuted for miscarriages. pic.twitter.com/h6k1d9IWmY