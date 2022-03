Ο δρόμος που μετονομάστηκε σε «Ελεύθερη Ουκρανία» στα Τίρανα

Την ονομασία «Ελεύθερη Ουκρανία» πήρε η οδός των πρεσβειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την ονομασία της οδού «Ελεύθερης Ουκρανίας» με ομόφωνη ψηφοφορία χθες Δευτέρα.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο δρόμος ονομαζόταν παλαιότερα από τη Δόνικα Καστριώτη, τη σύζυγο του εθνικού ήρωα της Αλβανίας Σκέντερμπεργ.

Ο Ταγματάρχης των Τιράνων Erion Veliaj επισήμανε ότι το νέο όνομα θα είναι μια υπενθύμιση για το προσωπικό της ρωσικής πρεσβείας. «Οι Ρώσοι θα πρέπει να εργαστούν, να ζήσουν και να λάβουν την αλληλογραφία τους σε μια διεύθυνση της οδού Ελεύθερης Ουκρανίας».

Ο Veliaj έγραψε στο Twitter: «Τα Τίρανα θα μετονομάσουν ένα τμήμα του δρόμου στο οποίο βρίσκονται στη σειρά πρεσβείες, σε «Ελεύθερη Ουκρανία». Συμπτωματικά, εκεί βρίσκονται οι πρεσβείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου.

Ο σερβικός πόλεμος στο Κοσσυφοπέδιο και ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν καθορίσει τη γενιά μας Αυτός ο δρόμος θα καθορίσει την πόλη μας».

