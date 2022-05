Έλον Μασκ: «Εάν πεθάνω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, χάρηκα που σας γνώρισα»

Μια παράξενη δήλωση έκανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Έλον Μασκ στο Twitter.

Ο νοτιοαφρικανός ολιγάρχης, ο οποίος έχει έρθει στο προσκήνιο ουκ ολίγες φορές, με τελευταία την προσφορά του για εξαγορά της εταιρείας Twitter έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στην εν λόγω πλατφόρμα:

«Εάν πεθάνω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, χάρηκα που σας γνώρισα».

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya