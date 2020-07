Αίμα, δάκρυα και ξύλο στο Βελιγράδι

Για τρίτο 24ωρο συνεχίζονται στο Βελιγράδι οι μαζικές διαδηλώσεις και οι άγριες συμπλοκές με την αστυνομία, με φόντο την πανδημία και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων Covid-19, την ώρα που η πρωτεύουσα της Σερβίας βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Ισχυρότατες δυνάμεις καταστολής των διαδηλώσεων βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο του Βελιγραδίου, ενώ απαγορεύεται στους πολίτες η πρόσβαση προς τους χώρους συγκεντρώσεων διαδηλωτών από το νέο Βελιγράδι δυτικά και από τα άλλα προάστια της σερβικής πρωτεύουσας, ανατολικά και νότια της πόλης. Οι πολίτες γνωρίζοντας τη στρατηγική της αστυνομίας, ακροβολίζονται στα διαμερίσματά τους κατά μήκος των δρόμων και των λεωφόρων και μαγνητοσκοπούν με τα κινητά τους ότι μπορούν και όπως μπορούν. Είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί ο σχεδόν καθολικός έλεγχος των ΜΜΕ από την κυβέρνηση του Βελιγραδίου.

Ρόλο συντονιστή της αντικυβερνητικής αυτής δραστηριότητας έχουν αναλάβει βεβαίως τα social media και κυρίως το instagram. Το κεντρικό σύνθημα των διαδηλωτών περιστρέφεται γύρω από μια φράση ενός πολίτη η οποία λέει το εξής: «Μπαμπά, αυτό είναι για σένα».

Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία όπου αυτός ο πολίτης πρωτοδιαμαρτυρήθηκε με το συγκεκριμένο σύνθημα μετά τον θάνατο του πατέρα του από κορωνοϊό, κι αφού οι αρχές, υγειονομικές και πολιτειακές, αρνούνταν πεισματικά να τον ενημερώσουν για την τύχη του γονιού του.

Άλλα μηνύματα είναι τα ακόλουθα:

Έρευνα του ανεξάρτητου δικτύου BIRN μετά τις εκλογές έδειξε ότι η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές είχαν παραποιήσει τα στοιχεία για την εξάπλωση του ιού και ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ήταν υπερδιπλάσιος εκείνου που είχε ανακοινωθεί επισήμως. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες είχαν παραποιηθεί ακόμη και τα στοιχεία για τα νέα κρούσματα τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

Βίντεο από τα κοινωνικά δίκτυα:

🇷🇸#Belgrade: The crowd outside of the #Serbia|n parliament right now protesting #COVID19 mandates. Earlier hundreds had stormed inside the building before they were driven back by police. pic.twitter.com/8IbxNrT1l3