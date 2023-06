Εμφάνιση Πούτιν στη ρωσική κρατική τηλεόραση: «Δίνω ύψιστη προτεραιότητα στη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε στη ρωσική κρατική τηλεόραση για πρώτη φορά από τότε που η ένοπλη εξέγερση απείλησε να ανατρέψει το καθεστώς του. Ο πρόεδρος της Ρωσίας ανανέωσε τη δέσμευσή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αποκαλώντας την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» ως κορυφαία προτεραιότητά του.

Σύμφωνα με το Reuters, είπε «ξεκινώ και τελειώνω τη μέρα μου με αυτό».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις του στο κρατικό κανάλι της Ρωσίας δεν έγιναν σε ζωντανή μετάδοση αλλά ήταν μαγνητοσκοπημένες πριν από την ανταρσία της Wagner και μεταδόθηκαν μετά τη συμφωνία για παύση της προέλασης.

President Putin has made an address on state television across Russia to say he is "confident" in realising all his plans and "tasks" related to the "special military operation" in Ukraine, adding he "starts and ends [his] day with this".https://t.co/PAiZ4D1jU3



