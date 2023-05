Εμφανίστηκε στην Κωνσταντινούπολη ο Ερντογάν

Στην Άγκυρα τον περίμεναν, στην Κωνσταντινούπολη εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Twitter ο τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ Σοϊλού.

Erdogan, who was supposed be in Ankara, makes an appearance in Istanbul. He is smiling #Turkey pic.twitter.com/qffxBDGYSi

Η παρουσία του Τούρκου προέδρου στην Κωνσταντινούπολη προκάλεσε εντύπωση επειδή με βάση τις πληροφορίες που διέρρεε το κόμμα του, θα βρισκόταν στην Άγκυρα.

Erdogan was never in Ankara today. He was in Istanbul all along



• In order to give the impression that Erdogan was arriving in Ankara, a motorcade flying presidential seal was sent to the airport this afternoon, supposedly picking up Erdogan.https://t.co/GOqqNAjGsQ