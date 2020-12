Nέα Υόρκη: Τηλεφώνημα- φάρσα για βόμβα έσπειρε τον πανικό στο Empire State Building

Συναγερμός σήμανε στο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, στις 11 το πρωί (τοπική ώρα), όταν η αστυνομία δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος απειλούσε για βόμβα στο Empire State Building.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, η προειδοποίηση ανέφερε ότι αναμένεται να σκάσει βόμβα στον ουρανοξύστη στις 12 το μεσημέρι.

Bomb threat reported at Empire State Building in NYC as police investigate https://t.co/Ne6hj2BE7Q pic.twitter.com/q5YfLJzkHQ