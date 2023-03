Εμπορική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες στη Μινεσότα

Eμπορική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στη Μινεσότα, στις βόρειες ΗΠΑ, και πολλά από τα βαγόνια της, που ήταν γεμάτα με αιθανόλη, τυλίχθηκαν στις φλόγες, δύο μήνες έπειτα από ένα παρόμοιο συμβάν στον Οχάιο.

Οι τοπικές αρχές διέταξαν την εκκένωση της γύρω περιοχής.

Το τρένο της εταιρείας Burlington Northern Santa Fe (BNSF) εκτροχιάστηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα (9:00 ώρα Ελλάδας) κοντά στην κωμόπολη Ρέιμοντ.

🚨#BREAKING: Train carrying Ethanol has Derailed causing it to explode Prompting Immediate Evacuation Orders for Residents within Half-Mile Radius ⁰

📌#Raymond | #Minnesota



Emergency officials have issued an urgent evacuation notice for Raymond City, Minnesota, following a… pic.twitter.com/HljsrnA8gG