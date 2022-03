Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Ολέκσι Αρέστοβιτς, επιβεβαίωσε σήμερα Παρασκευή ότι ένας ακόμη Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε από τις Ουκρανικές δυνάμεις σε μάχες, στη νότια Ουκρανία.

⚡️Another Russian general killed in Ukraine.



Yakov Ryezantsev was killed in Chornobaivka, a site of intense fighting just north of Kherson, according to Oleksiy Arestovych, advisor to the head of Ukraine's presidential office. pic.twitter.com/V9BNrmg08M