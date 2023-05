Ένας νεκρός από πυρά του ουκρανικού πυροβολικού σε παραμεθόρια περιφέρεια της Ρωσίας

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε ουκρανικό βομβαρδισμό εναντίον κέντρου υποδοχής εσωτερικά εκτοπισμένων πολιτών στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή, ο Βιάτσελαβ Γκλάντκοφ.

«Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν με πυροβολικό κέντρο για εκτοπισμένους που φιλοξενεί ηλικιωμένους και παιδιά (...) φύλακας σκοτώθηκε και [άλλοι] δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν», ανέφερε ο Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες βρίσκονται «σε σοβαρή κατάσταση» και νοσηλεύονται σε «μονάδες εντατικής θεραπείας», καθώς ο ένας έχει υποστεί τραύματα στην κοιλιά και ο άλλος στον θώρακα.

Συνόδευσε το μήνυμά του με φωτογραφίες κτιρίου που έχει υποστεί ζημιές και έχει κατεστραμμένα παράθυρα, κρατήρα που άνοιξε οβίδα κοντά στο κουβούκλιο του φύλακα, καθώς και ενηλίκων και παιδιών που απομακρύνονταν από το κέντρο με λεωφορεία.

The Ukrainian army shelled a shelter reserved for temporarily displaced persons in the Belgorod region of southwestern Russia, several people were killed, local governor Vyacheslav Gladkov said. pic.twitter.com/maBiEAEUDD