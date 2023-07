Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι εξαιτίας των πλημμυρών στην Κίνα

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν αστραπιαίες πλημμύρες στη βόρεια Κίνα που στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ αγνοείται η τύχη άλλων δύο, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης για τα τελευταία θύματα των ακραίων καιρικών φαινομένων που διαρκούν ήδη εβδομάδες, έχουν πλήξει πολλούς ανθρώπους και δεν φαίνεται να τελειώνουν.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις, η ζέστη και οι πρόσφατες χαλαζοπτώσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε υποδομές, σοδειές και κτηνοτροφικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Δοκιμάζουν επίσης την υπομονή πολλών από τους 1,4 δισεκατομμύριο κατοίκους της Κίνας και δημιουργούν φόβους για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

