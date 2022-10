Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από το ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία του Κιέβου

Τουλάχιστον μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρεις άλλοι άνθρωποι τραυματίσθηκαν το πρωί της Δευτέρας από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στο κέντρο του Κιέβου, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

«Το πτώμα μιας γυναίκας βρέθηκε μέσα στα συντρίμμια. Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται», δήλωσε ο Κλίτσκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας πως «άλλος ένας άνθρωπος βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια».

«Όλα όσα συμβαίνουν εδώ είναι τρομοκρατία», δήλωσε επίσης ο Κλίτσκο μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ δήλωσε, πως επλήγη επίσης μια ενεργειακή εγκατάσταση.

As of now, one woman found dead, at least one person is still under the rubble. 18 people were rescued, three of them in the hospital. pic.twitter.com/RAXsVg1DTW