Ένας νεκρός σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μέριλαντ

Ένα άτομο επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε σε περιστατικό με πυροβολισμούς μέσα στο Food Mall στο Prince George's Mall στο Hyattsville του Μέριλαντ.

Το αστυνομικό τμήμα του Hyattsville επιβεβαίωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter @HyattsvillePD ότι ένα άτομο σκοτώθηκε στο περιστατικό με πυροβολισμούς στο Prince George's Mall, που βρίσκεται στο Hyattsville. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα.

Hyattsville Police confirm a shooting death at the Mall at Prince George’s around 4:00 p.m. The victim was a man who was pronounced dead at the scene. Officers do not believe this was a random act. The mall and surrounding areas are secure.