Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό του αεροδρομίου Βινίτσια

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τον βομβαρδισμό από τον ρωσικό στρατό του αεροδρομίου Βινίτσια, το οποίο βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κιέβου, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης.

«Σήμερα στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) 15 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα ερείπια, μεταξύ των οποίων εννέα νεκροί: πέντε άμαχοι και τέσσερις στρατιώτες», επεσήμαναν στο Telegram, ενώ πρόσθεσαν ότι «οι έρευνες συνεχίζονται» για τον εντοπισμό άλλων πιθανών θυμάτων.

«Ουκρανοί πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν αποθήκη καυσίμων και αποθήκευσης στη Βινίτσια, στην Ουκρανία, όπου ένα μπαράζ ρωσικών πυραύλων κατέστρεψε τοπικό αεροδρόμιο»

