Εννέα νεκροί σε ταραχές μετά την καταδίκη ηγέτη της αντιπολίτευσης στη Σενεγάλη

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη στη Σενεγάλη στα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν μετά την καταδίκη σε δύο χρόνια φυλάκιση του Ουσμάν Σονκό, υποψήφιου για την προεδρία, που απειλεί να τον θέσει εκτός κούρσας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αντουάν Ντιόμ.

Fresh unrest hit Senegal's capital Dakar after a court sentenced a leading opposition politician, Ousmane Sonko, to two years in jail for corrupting youth, undermining his chances of running for president next year https://t.co/q9QxqMaEyn pic.twitter.com/tDKlLIZumN