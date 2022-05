Ελβετία: Ενόψει του Οικονομικού Φόρουμ, η Oxfam καλεί να φορολογηθούν οι πλουσιότεροι

Καθώς οι φτωχότεροι υποφέρουν εξαιτίας του επιταχυνόμενου πληθωρισμού και το κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων μεγεθύνεται εξαιτίας της αύξησης των τιμών, γίνεται «επείγουσα» η ανάγκη να επιβληθούν υψηλότεροι φόροι στους ανθρώπους με τις μεγαλύτερες περιουσίες, τονίζει η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam σε ανακοίνωση της, με την ευκαιρία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Οι δισεκατομμυριούχοι φθάνουν στο Νταβός για να γιορτάσουν την απίστευτη αύξηση των περιουσιών τους» σημειώνει η Γκαμπριέλα Μπούχερ, η γενική διευθύντρια της ΜΚΟ, σύμφωνα με το κείμενο, στο οποίο επισημαίνεται, ότι η ανισότητα, ήδη τρομακτική πριν από την πανδημία, έχει περάσει «σε άλλο επίπεδο».

Όπως εξηγεί η κυρία Μπούχερ, «η πανδημία του νέου κορωνοϊού και τώρα οι μεγάλες αυξήσεις των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας αποτέλεσαν, για να το πούμε απλά, χρυσοφόρα φλέβα γι’ αυτούς», αναφερόμενη στους δισεκατομμυριούχους.

Η πανδημία, η οποία ευνόησε κυρίως την έκρηξη των τιμών των μετοχών εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, δημιουργούσε έναν νέο δισεκατομμυριούχο κάθε τριάντα ώρες, με αποτέλεσμα οι πολύ πλούσιοι να είναι σήμερα 537, τονίζει η Όξφαμ, που βασίζεται σε δημοσιεύματα του περιοδικού Forbes για τους ανθρώπους με τις μεγαλύτερες περιουσίες και σε δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Σε αυτόν τον πλουτισμό αντικατοπτρίζεται το, ότι 263 εκατομμύρια άνθρωποι θα βυθιστούν φέτος στην ακραία φτώχεια, επισημαίνει η ΜΚΟ, εξαιτίας της μεγάλης ανόδου του πληθωρισμού στις περισσότερες περιοχές του κόσμου, με τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας να τον οδηγούν. Ο αριθμός αυτός σημαίνει, πως ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα βυθίζονται στην ακραία φτώχεια κάθε ώρα που περνά, διευκρινίζει.

«Οδεύουμε σε πισωγύρισμα δεκαετιών προόδου ως προς την ακραία φτώχεια, με εκατομμύρια ανθρώπους αντιμέτωπους με αύξηση του κόστους στην οποία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν απλά και μόνο για να μείνουν στη ζωή» υπογραμμίζει η κα Μπούχερ.

Για να αμβλυνθεί η κατάσταση, η Όξφαμ καλεί να ληφθούν διάφορα φορολογικά μέτρα, ανάμεσά τους έκτακτο τέλος αλληλεγγύης στις νέες μεγάλες περιουσίες, δηλαδή αυτές των ανθρώπων που έγιναν δισεκατομμυριούχοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα έσοδα για να προσφερθεί υποστήριξη στους φτωχότερους και να υπάρξει «δίκαιη και διαρκής» ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Προτείνει ακόμη, να φορολογηθούν με συντελεστή ως και 90% τα ασύλληπτα κέρδη, που ανακοίνωσαν τα τελευταία χρόνια πολυεθνικές του αγροδιατροφικού τομέα, του φαρμακευτικού τομέα, του πετρελαϊκού τομέα, μεταξύ άλλων.

Κατόπιν θα πρέπει, κατά την άποψη της Όξφαμ, να μελετηθεί η επιβολή πιο μόνιμων φόρων στις μεγάλες περιουσίες.

Η επιβολή ειδικού φόρου μεγάλης περιουσίας μόλις 2% στους εκατομμυριούχους και 5% στους δισεκατομμυριούχους θα εισέφερε 2,52 τρις δολάρια σε ετήσια βάση, υπολογίζει η μη κυβερνητική οργάνωση. Αυτό το ποσό θα επέτρεπε να βγουν από την ακραία φτώχεια 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, να διανεμηθούν εμβόλια σε όλο τον κόσμο και να προσφερθεί καθολική ασφαλιστική κάλυψη και υγειονομική περίθαλψη στους πολίτες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, λογαριάζει ακόμη η Όξφαμ.

