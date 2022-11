Εντυπωσιακά πλάνα του πλανήτη Γη από την αποστολή «Artemis Ι» έδωσε η NASA

Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες του πλανήτη μας απo το διαστημικό σκάφος Orion, δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη NASA.

Τα θεαματικά πρώτα πλάνα της Γης, λήφθηκαν περισσότερες από εννέα ώρες μετά την έναρξη του ταξιδιού της ιστορικής αποστολής «Artemis Ι», με το διαστημικό όχημα Orion να απέχει περίπου 57.000 μίλια από τον πλανήτη μας στο ταξίδι του προς το φεγγάρι.

New views of planet Earth from @NASA_Orion as #Artemis I journeys to the Moon. Orion is 9.5 hours into a 25.5-day test flight. pic.twitter.com/CBaA4ZOK4X

Η αποστολή του «Artemis Ι», που ξεκίνησε με την απογέιωσή του την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, αποτελεί ένα γεγονός-ορόσημο έδωσε το έναυσμα στη NASA να στείλει ένα μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο γύρω από το φεγγάρι, ανοίγοντας το δρόμο της επιστροφής των αστροναυτών στη σεληνιακή επιφάνεια για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα.

Είναι η πρώτη φορά από την τελευταία αποστολή του Apollo το 1972, που ένα διαστημόπλοιο το οποίο σχεδιάστηκε για να μεταφέρει ανθρώπους στο φεγγάρι, καταγράφει μακρινά πλάνα της Γης.

Η NASA έδωσε ακόμη πιο κοντινά πλάνα τα οποία τραβήχτηκαν από την κάμερα του κράνους του αστροναύτη Τζος Κασάντα.

