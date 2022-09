Εντολή εκκένωσης περιοχών στη βόρεια Καλιφόρνια λόγω πυρκαγιάς

Οι Αρχές της Καλιφόρνια έδωσαν σήμερα εντολή για την οργανωμένη απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων στο βόρειο τμήμα της αμερικανικής πολιτείας λόγω της δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώνεται με ανησυχητικό ρυθμό.

Η πυρκαγιά, που ονομάστηκε Mill Fire, έχει ήδη καταστρέψει σπίτια και απειλεί περισσότερα στην κομητεία Σίσκιγιου, κοντά στα σύνορα με το Όρεγκον.

#BREAKING : New video of the #millfire burning along Highway 97 in Siskiyou County courtesy of the Montague Fire Department. Structures have been destroyed in Lincoln Heights and Weed. https://t.co/Xexx7XbdIZ pic.twitter.com/y9RkRzhZ5W

Οι φλόγες εξαπλώνονται «με επικίνδυνο ρυθμό», προειδοποίησε το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. «Η ζωή σας βρίσκεται σε κίνδυνο... Φύγετε αμέσως!» υπογραμμίζεται στην εντολή εκκένωσης που αφορά ειδικότερα τις κοινότητες Γουίντ, Λέικ Σάστινα και Έντζγουντ.

#MillFire UPDATE: The fire has exploded in size, burning several homes. This video was sent to me from Jackson St. in the City of #Weed

⚠️TRAVEL ALERT: Power is out nearly county-wife from Mt. Shasta-Grenada. People should AVOID traveling to the area. #CAwildfires #SiskiyouCounty pic.twitter.com/1HPuUMSkjz