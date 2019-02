Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τις ΗΠΑ ο Τραμπ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την Παρασκευή τις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να αντλήσει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ που χρειάζεται για την ανέγερση του τείχους στο σύνορα με το Μεξικό. «Θα υπογράψω κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το τείχος» ανακοίνωσε από το Λευκό Οίκο ο Τραμπ, υπογράφοντας κατόπιν το σχετικό διάταγμα.



Ο αμερικανός πρόεδρος υπεράμυνθηκε της απόφασής του να αποσύρει πόρους από τον προϋπολογισμό του υπουργείο Άμυνας προκειμένου να κτίσει το τείχος, υποστηρίζοντας ότι οι στρατηγοί του είπαν «πως αυτό είναι πιο σημαντικό».

Η εφημερίδα New York Times αποκάλεσε την απόφαση του αμερικανού προέδρου ως αντισυμβατική, καθώς ο Τραμπ παρακάμπτει μεν το Κογκρέσο στη διαμάχη αναφορικά με το τείχος, διαμάχη που είχε οδηγήσει το αμερικάνικο ομοσπονδιακό κράτος σε παύση λειτουργίας (shutdown) για περισσότερο από έναν μήνα, ωστόσο η απόφασή του ελέγχεται συνταγματικά.



Κι αυτό, γιατί η χρήση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης κρίνεται ότι αποτελεί υπέρβαση εξουσίας από τον πρόεδρο.

