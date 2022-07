Έπεσε στον Ινδικό ωκεανό ο Κινεζικός πύραυλος- Δείτε βίντεο

Κανένας κίνδυνος δεν υπήρξε τελικά για τη χώρα μας από την πορεία του κινεζικού πυραύλου και την πτώση του, η οποία πραγματοποιήθηκε αργότερα από το προβλεπόμενο, καθώς τα συντρίμμια του έπεσαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στον Ιδικό ωκεανό όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, τα εξαρτήματα βάρους 23 τόνων μέρους του πυραύλου, εισήλθαν στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό. Ό,τι απέμεινε από την καύση τους, έπεσε στον ωκεανό και χάθηκε στην άβυσσο της θάλασσας.

Η αρχική εκτίμηση του φορέα ήταν πως η πτώση θα συνέβαινε στις 20:24 ώρα Ελλάδος, με απόκλιση 58 λεπτών.

#China:The debris of the upper stage of the Long March 5B Y3 rocket (#CZ5B) has re-entered the atmosphere in #Sulu sea around 119.0°E, 9.1°N, and most of the components have been burnt out during re-entry. pic.twitter.com/StX0QDmYiA https://t.co/WgrJXtD7dX — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 30, 2022

Η ανακοίνωση της NASA για τα συντρίμμια του κινεζικού πύραυλου

Ο επικεφαλής της NASA Μπίλ Νέλσον δημοσίευσε την ακόλουθη δήλωση το βράδυ του Σαββάτου σχετικά με τα συντρίμμια από τον κινεζικό πύραυλο Long March 5B.

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China (PRC) Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30. We refer you to the #PRC for further details on the reentry’s technical aspects such as potential debris dispersal+ impact location. — U.S. Space Command (@US_SpaceCom) July 30, 2022

«Η Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) δεν έχει δώσει ακριβείς πληροφορίες για την τροχιά του πυραύλου της Long March-5B. Δεν μοιράστηκε συγκεκριμένες πληροφορίες τροχιάς καθώς ο πύραυλός της Long March 5B έπεσε πίσω στη Γη. », έγραψε στο Twitter το Σάββατο ο επικεφαλής της NASA, Μπιλ Νέλσον και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Όλες οι χώρες που διεξάγουν διαστημικές δραστηριότητες θα πρέπει να τηρούν υποδειγματικές πρακτικές καθώς η πτώση αντικειμένων αυτού του μεγέθους παρουσιάζει σημαντικούς κινδύνους να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες ή υλικές ζημιές. Κάτι τέτοιο είναι κρίσιμο για την υπεύθυνη χρήση του διαστήματος και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ανθρώπων εδώ στη Γη».

Debris from Chinese rocket lit up night sky some parts of Malaysia. US space command confirm the development China's Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30.pic.twitter.com/BIkjamFbTz — Sidhant Sibal (@sidhant) July 30, 2022

«Η διοίκηση της Διαστημικής Δύναμης επιβεβαιώνει ότι ο πύραυλος Long March-5B της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας εισήλθε ξανά στην ατμόσφαιρα πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό στις 30 Ιουλίου στις 16.45 ώρα Γκρίνουιτς (19.45 ώρα Ελλάδας)», έγραψε στο Twitter ο στρατός των ΗΠΑ.

«Για κάθε λεπτομέρεια σε σχέση με τη διασπορά των συντριμμιών και την ακριβή τοποθεσία της πρόσκρουσης, ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε στις κινεζικές αρχές, οι οποίες στις 24 Ιουλίου εκτόξευσαν στο διάστημα τη δεύτερη από τις τρεις ενότητες του διαστημικού τους σταθμού Τιανγκόνγκ, η οποία αναμένεται να είναι πλήρως επιχειρησιακή έως το τέλος του έτους» ανέφερε επίσης.

Ο πύραυλος Long March-5B δεν σχεδιάστηκε για να ελέγχει την κάθοδό του από την τροχιά, κάτι που, όπως και με προηγούμενες εκτοξεύσεις, έχει προκαλέσει επικρίσεις.

Η είσοδος στην ατμόσφαιρα εκπέμπει τεράστια θερμότητα και προκαλεί τριβές, τμήματα μπορούν τότε να καούν και να διαλυθούν, αλλά οι μεγαλύτεροι μηχανισμοί, όπως ο πύραυλος Long March-5B, μπορούν να μην καταστραφούν εντελώς.

Τα συντρίμμια τους μπορούν στη συνέχεια να προσγειωθούν στην επιφάνεια της γης και να προκαλέσουν ζημιές και θύματα, ακόμα κι αν αυτός ο κίνδυνος είναι μικρός, ο πλανήτης καλύπτεται κατά 70% από νερό.