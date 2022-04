Eπίθεση Κίνας κατά ΗΠΑ: «Είναι σαμποτέρ της διεθνούς και περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας»

Επίθεση κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γουενμπίν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι «ο μεγαλύτερος σαμποτέρ της διεθνούς και περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας».

Όπως είπε: «Τα γεγονότα έχουν αποδείξει ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος διαδότης παραπληροφόρησης, ένοχος της καταναγκαστικής διπλωματίας και σαμποτέρ της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας. Από τον διάλογο ΗΠΑ-ΕΕ μέχρι την τριμερή εταιρική σχέση ασφαλείας AUKUS, την Quad and the Five Eyes Alliance, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους κανόνες και την τάξη ως πρόσχημα για να καλύψουν τις σκοτεινές δραστηριότητές τους για δημιουργία διχασμού, πυροδότηση αντιπαράθεσης και αποκόμιση οφέλους σε βάρος άλλων. Ως αποτέλεσμα, δεν πλήττονται μόνο μικρές και αδύναμες χώρες, αλλά και σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, πληρώνουν επίσης βαρύ τίμημα για τις εγωιστικές πράξεις των ΗΠΑ. Ελπίζουμε ότι η ΕΕ μπορεί να δει την αλήθεια και να σταματήσει να κρατά το κερί στον διάβολο».

Πρόσθεσε ακόμα ότι: «Η Κίνα απορρίπτει σθεναρά την αβάσιμη παρέμβαση των ΗΠΑ και της ΕΕ στις εσωτερικές της υποθέσεις καθώς και την αδικαιολόγητη δυσφήμηση και λασπολογία εναντίον της»

«Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι διατηρούν την κεντρική θέση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά είναι σαφές σε οποιονδήποτε ότι οι ΗΠΑ κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αρνήθηκε να εξουσιοδοτήσει τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, το Ιράκ, τη Συρία και άλλα μέρη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αψήφησαν τον ΟΗΕ και έκαναν πολέμους σε κυρίαρχα κράτη με απρόκλητη παρέμβαση» συνέχισε ο Γουάνγκ Γουενμπίν.

Είπε ακόμα ότι «Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά οι επιθετικοί πόλεμοι που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους σε χώρες όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ σκότωσαν περισσότερους από 300.000 αμάχους και έκαναν πάνω από 26 εκατομμύρια ανθρώπους πρόσφυγες. Ωστόσο, κανείς δεν λογοδοτεί για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν μάλιστα κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που θα ερευνούσε τα εγκλήματα πολέμου του αμερικανικού στρατού».