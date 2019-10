Στην εκκένωση εμπορικού κέντρου στο Μάντσεστερ προχώρησε η αστυνομία μετά από αναφορές για επίθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές πρόκειται για «επίθεση με μαχαίρι».

Άγνωστο παραμένει αν πρόκειται για δράστη ή δράστες, ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερις τραυματίες.

Scene outside the Arndale in Manchester. Its been evacuated after reports of stabbings. @NWAmbulance say four people are being treated for injuries. https://t.co/xYH3LxT1pL