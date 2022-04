Η πολεμική ένταση «εξάγεται» και στη Μολδαβία

Επιχειρείται η διάνοιξη και νέου μετώπου έντασης και εν δυνάμει πολεμικής σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία, όπου σημειώθηκαν δύο εκρήξεις σε σύστημα τηλεοπτικών κεραιών πολύ κοντά σε στρατιωτική βάση που ελέγχουν οι Ρώσοι στην αποσχισθείσα περιοχή.

Τα δυτικά ΜΜΕ έσπευσαν να υιοθετήσουν την άποψη πως επλήγησαν στόχοι στη Μολδαβία, πλην όμως η Υπερδνειστερία μετά από μια σύντομη εμφύλια σύγκρουση αποσχίστηκε από τη Μολδαβία αμέσως μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Έκτοτε η περιοχή ελέγχεται από ρωσική στρατιωτική δύναμη 1.500 ανδρών.

Ορισμένα δυτικά μέσα αναφέρουν πως εκφράζονται φόβοι ότι τα πλήγματα «σε έδαφος της Μολδαβίας» προκλήθηκαν από Ρώσους. Οι ρωσικές πηγές από την πρωτεύουσα της Υπερδνειστερίας, Τιρασπόλ, αποδίδουν τις εκρήξεις σε τρομοκρατική ενέργεια χωρίς να παραπέμπουν σε λεπτομέρειες.

New view of the blown up towers of the "Mayak" radio and television center in #Transnistria. pic.twitter.com/5G8yoSGygz — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) April 26, 2022

Ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός France 24 ανέφερε το μεσημέρι της Τρίτης πως στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, όπου κατοικούν κυρίως ρωσόφωνοι και ελέγχεται από τους Ρώσους, ακολουθείται το ίδιο σενάριο που παρακολουθήσαμε από το 2014 στις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, στο Ντονιένσκ και στο Λουχάνσκ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κατά τους Γάλλους αναλυτές, ενδέχεται στην περιοχή αυτή, μεταξύ Ουκρανίας και Μολδαβίας, να επιχειρηθεί κάτι το ανάλογο με το σενάριο που εξελίχθηκε στην Ανατολική Ουκρανία το 2014 και που πρόσφερε στη Μόσχα το απαιτούμενο επιχείρημα για να παρέμβει.

Αν και εφόσον οι Ρώσοι καταλάβουν την Οδησσό, τότε η Υπερδνειστερία ενώνεται γεωγραφικά με την ακτή της Μαύρης Θάλασσας, την Κριμαία, την ακτογραμμή της Μαριούπολης, καθιστώντας όλη τη Θάλασσα του Αζόφ, την παραλιακή ζώνη της Μαύρης Θάλασσας, τη ζώνη της Οδησσού και την Υπερδνειστερία μια περιοχή με γεωγραφική συνέχεια υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο.

Η Πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σαντού, συγκαλεί το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας μετά τα «περιστατικά» που σημειώθηκαν στην αποχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας.

📷Explosions rocked the village of Mayak in #Transnistria. Two radio antennas that broadcasted Russian radio were destroyed as the result. #Moldava #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/LiJ8zoBQGq — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) April 26, 2022

Το Συμβούλιο Ασφαλείας της Υπερδνειστερίας κάνει λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» κατά στρατιωτικής μονάδας κοντά στο Τιρασπόλ. Το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνέλθει το μεσημέρι και στη συνέχεια η Πρόεδρος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Οι Αρχές της Υπερδνειστερίας είχαν ανακοινώσει προηγουμένως ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε πύργο του ραδιοφώνου κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

TV channel TSV reports of an explosion near the radio and television center "Mayak" in #Transnistria. There were no casualties.



All indications are that #Russia is stepping up provocations in the area of occupied Transnistria. pic.twitter.com/LRxKYaC5q3 — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2022

«Τις πρώτες ώρες της Τρίτης δύο εκρήξεις ακούστηκαν από το χωριό Μαϊάκ», αναφέρεται σε ανακοίνωση του τοπικού υπουργείου Εσωτερικών της αυτόκλητης «δημοκρατίας». Έπληξαν τον πύργο του ραδιοφώνου του χωριού, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από το Τιρασπόλ.

Οι δύο κεραίες τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Τη Δευτέρα οι Αρχές της Υπερδνειστερίας ανακοίνωσαν ότι η έδρα του υπουργείου Δημόσιας Ασφαλείας στο Τιρασπόλ έγινε στόχος επίθεσης με χειροβομβίδες, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Τα «περιστατικά» σημειώνονται την ώρα που οι Αρχές της Μολδαβίας φοβούνται άνοιγμα παράπλευρου μετώπου της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Η ανησυχία ενισχύθηκε την περασμένη εβδομάδα όταν Ρώσος στρατηγός δήλωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει να καταλάβει τη Νότια Ουκρανία, που συνορεύει με την Υπερδνειστερία, ώστε να διασφαλίσει απευθείας πρόσβαση στον αυτονομιστικό θύλακα που η Μόσχα υποστηρίζει οικονομικά και στρατιωτικά.

#Moldova summons ambassador of #Russia over statements made be senior military official saying the occupation of southern #Ukraine will facilitate invading Moldova's #Transnistria,a separatist region with a pro-Russia leadership, similar to #Luhansk's and #Donetsk's. pic.twitter.com/EudSwz8Gau — The Story News (@TheStoryNews_) April 22, 2022

Ο στρατηγός Ρουστάμ Μινεκάιεφ, υποδιοικητής των δυνάμεων της Κεντρικής Ρωσικής Διοίκησης, δήλωσε επίσης ότι ο ρωσόφωνος πληθυσμός της Μολδαβίας είναι «θύμα καταπίεσης». Το πρόσχημα αυτό επικαλείται συστηματικά η Μόσχα για τις στρατιωτικές της επεμβάσεις. Την «υπεράσπιση της ρωσικής μειονότητας» επικαλέστηκε και για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η Μολδαβία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί για τις απειλητικές δηλώσεις αυτές, καλώντας τη Μόσχα «να σεβαστεί την εδαφική της ακεραιότητα». Ο θύλακας, με πληθυσμό 500.000 κατοίκων, εξαρτάται σχεδόν πλήρως από τη Μόσχα, η οποία χορηγεί δωρεάν φυσικό αέριο στην περιοχή.

Στο μεταξύ, ο Πεσκόφ επισήμανε ότι η Μόσχα παρακολουθεί στενά τα γεγονότα στην Υπερδνειστερία -την αποσχισθείσα περιοχή της Μολδαβίας-, τονίζοντας πως ανησυχεί σοβαρά για τις πληροφορίες που έρχονται από την περιοχή.