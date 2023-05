Επεισόδια στο Κοσσυφοπέδιο με τραυματισμό 11 Ιταλών στρατιωτών της KFOR – Συμπαράσταση από Μελόνι και Ταγιάνι

Τα επεισόδια στην πόλη Zvecan στα βόρεια του Κοσσυφοπεδίου το απόγευμα της Δευτέρας (29/05) είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 Ιταλοί στρατιώτες της αποστολής KFOR, της δύναμης του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο.



Όπως αναφέρει η Ιταλική Corriere della Sera, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με Σέρβους διαδηλωτές “κάποια περιπολικά απομονώθηκαν και ζήτησαν βοήθεια από το προσωπικό της KFOR, συμπεριλαμβανομένου του ιταλικού στρατιωτικού προσωπικού, και άρχισαν να πυροβολούν”.



Αποτέλεσμα ήταν 25 στρατιώτες να τραυματιστούν, εκ των οποίων 11 Ιταλοί, με τρεις εξ αυτών να είναι σε σοβαρή κατάσταση, με εγκαύματα από βόμβες μολότοφ και κακώσεις, αλλά η ζωή τους δεν φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ethnic Serbs in northern Kosovo have clashed with police in a dispute over local elections that were held last month https://t.co/8xyWy2d9Fw pic.twitter.com/NeQsiRZt5y

Άμεση η συμπαράσταση της Ιταλικής Κυβέρνησης, πρωτίστως του Ιταλού ΥπΕξ Ταγιάνι, μέσω tweet, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τους στρατιώτες της αποστολής, υπογραμμίζοντας πως “ο Ιταλικός Στρατός συνεχίζει να δεσμεύεται για την ειρήνη”.

Λίγη ώρα αργότερα έφτασε και το μήνυμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι μέσω του Γραφείου Τύπου της Ιταλικής Κυβέρνησης:

“Εκ μέρους μου και εκ μέρους της κυβέρνησης, εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συναισθήματα εγγύτητας στους Ιταλούς στρατιώτες που τραυματίστηκαν κατά τις αναταραχές στο Κοσσυφοπέδιο.

Εκφράζω επίσης την πιο σθεναρή μου καταδίκη για την επίθεση που έλαβε χώρα κατά της αποστολής της KFOR στην οποία συμμετείχαν επίσης στρατιώτες από άλλα έθνη. Αυτό που συμβαίνει είναι απολύτως απαράδεκτο και ανεύθυνο. Δεν θα ανεχθούμε περαιτέρω επιθέσεις κατά της KFOR.

Είναι σημαντικό να αποφευχθούν περαιτέρω μονομερείς ενέργειες από τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κάνουν αμέσως ένα βήμα πίσω, συμβάλλοντας στην άμβλυνση των εντάσεων. Η δέσμευση της ιταλικής κυβέρνησης για ειρήνη και σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια είναι μέγιστη και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους συμμάχους μας.

Επιβεβαιώνω την εγγύτητά μου προς τον ιταλικό στρατό και την έντονη ευγνωμοσύνη της κυβέρνησης για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό και το αξιέπαινο πνεύμα υπηρεσίας που επιδεικνύουν σε όλες τις περιστάσεις.”



Η Ιταλία είναι ενεργό μέλος της ειρηνευτικής αποστολής του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο και επιδιώκει κρίσιμο ρόλο στην εν λόγω περιοχή. Μάλιστα υπενθυμίζουμε πως ανάμεσα στα πρώτα θεσμικά ταξίδια του Ιταλού ΥπΕξ Αντόνιο Ταγιάνι και του ΥπΑμ Γκουίντο Κροζέτο, ως νεοδιορισμένοι υπουργοί της (τότε) νεοσύστατης Κυβέρνησης Μελόνι, ήταν σε Βελιγράδι και Πρίστινα το φθινόπωρο του 2022.

Serbs fighting for their existence in Kosovo against Albanians and NATO today in Kosovska Mitrovica.

Kosovo, was stolen from Serbia after NATO bombing them for 78 days and nights in 1999 destroying the whole country but Serbs will never give up their land.

Kosovo is Serbia 🇷🇸 pic.twitter.com/mzs482wB2k