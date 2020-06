Επεισόδια στο Παρίσι στη διαδήλωση των νοσηλευτών και φροντιστών

Με δακρυγόνα αντιμετώπισε σήμερα, Τρίτη, η γαλλική αστυνομία χιλιάδες νοσηλευτές στο Παρίσι, που--όπως και σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας--πραγματοποίησαν διαδήλωση, απαιτώντας περισσότερους πόρους για τα δημόσια νοσοκομεία και το σύνολο του εθνικού συστήματος Υγείας, αλλά και για να υπενθυμίσουν στην κυβέρνηση τις υποσχέσεις που τους είχε δώσει όταν η κρίση του κορωνοϊού βρισκόταν στην κορύφωσή της.

Το αρχηγείο της αστυνομίας της πρωτεύουσας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες βίντεο με κουκουλοφόρους διαδηλωτές που ανέτρεπαν ένα αυτοκίνητο κι έριχναν πέτρες ενάντια στην αστυνομία. "Βίαιες ομάδες επιχειρούν να διαταράξουν μία ειρηνική διαδήλωση των εργαζομένων στην υγεία", τονίζει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία του Παρισιού.

Στο Παρίσι, πολλές νοσοκόμες, βοηθοί νοσηλευτών, γιατροί, τραυματιοφορείς, εργαζόμενοι στο 'βοήθεια στο σπίτι', αλλά και πολλά μέλη του κινήματος των "κίτρινων γιλέκων" συγκεντρώθηκαν κοντά στο υπουργείο Υγείας πίσω από μία γιγάντια επιγραφή με το σύνθημα "Είναι επείγον να δράσουμε", μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου από το σημείο.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές κρατούσαν πανώ με το σύνθημα "Νοσοκομείο σε ασφυξία/ δεν μπορώ να αναπνεύσω( I cannot breath)", σε μια αναφορά στο κίνημα "Black Lives Matter", ενώ σε άλλα κατήγγειλαν τις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις για τους μισθούς και την οργάνωση του συστήματος Υγείας.

Ο διάλογος, που ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου και φέρει την ονομασία "Ségur de la santé", από το όνομα μίας από τις λεωφόρους που περνούν από το υπουργείο, έχουν στόχο να θέσουν τις βάσεις για να έχει υλοποιηθεί έως τις αρχές Ιουλίου το "σχέδιο μαζικών επενδύσεων και αναβάθμισης" που έχει υποσχεθεί για την υγεία ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Police violence against protesting Healthcare workers in #Paris Shameful #Macron #soignants #France #ViolencesPolicières pic.twitter.com/PnyizY9Io0

Σε όλη τη Γαλλία, προγραμματίσθηκαν περισσότερες από 220 συγκεντρώσεις στο πλαίσιο αυτής της εθνικής ημέρας δράσης, που οργανώθηκε έπειτα από πρόσκληση δώδεκα εργατικών ενώσεων και συλλογικοτήτων νοσηλευτών και υγειονομικού προσωπικού.

Στόχος των κινητοποιήσεων είναι να κεφαλαιοποιήσουν την υποστήριξη που αφειδώς έδειξε η κοινή γνώμη στο πρόσωπο του νοσηλευτή κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να υπάρξουν οφέλη για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και τους οίκους ευγηρίας, που επευφημήθηκαν ως "ήρωες με λευκές ποδιές" από τον ίδιον τον αρχηγό του γαλλικού κράτους στην αρχή της επιδημίας.

"Δεν θέλουμε μετάλλια ή μικρά πρόσθετα επιδόματα του ποδαριού, θέλουμε έναν μισθό που να αξίζει σε αυτό που προσφέρουν οι δουλειές μας στην κοινωνία", δήλωσε η Κλαρά Γκρεμόν, που εργάζεται ως νοσηλεύτρια κοντά στο Μονπελιέ (νότια).

Tear gas fired and water cannon ready at the end of the healthcare workers protest in Paris #soignants #france pic.twitter.com/rQuTGz0PZV