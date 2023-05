Επεισόδια στο βόρειο Κόσοβο - Στο ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας οι ένοπλες δυνάμεις

Ένταση επικρατεί στο βόρειο Κόσοβο όπου ο σερβικός πληθυσμός σε τέσσερεις πόλεις προσπαθεί να αποτρέψει την ανάληψη καθηκόντων από τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους. Στις πόλεις Βόρεια Μιτρόβιτσα, Ζβέτσαν, Λεποσάβιτς και Ζούμπιν Πότοκ ήχησαν οι σειρήνες σήμερα το μεσημέρι και Σέρβοι πολίτες δημιούργησαν κλοιό γύρω από τις εισόδους των κτηρίων της τοπικής αυτοδιοίκησης εμποδίζοντας την είσοδο των νέων Δημάρχων. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στις πόλεις αυτές με εντολή «να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των θεσμών» . Στην πόλη Ζβέτσαν η αστυνομία κάνοντας χρήση δακρυγόνων κατάφερε να απωθήσει τους Σέρβους και εισήλθε στο κτήριο.

⚠ The President of Serbia @avucic signed an order to raise the combat readiness of the Serbian Armed Forces and ordered an urgent movement in the direction of the administrative line with #Kosovo* and Metohija.



He also asked NATO to urgently stop violence against the Serbs. https://t.co/ChyyjoBhaQ