Επίσπευση των εργασιών κατασκευής του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου της Τουρκίας

Η Rosatom σχεδιάζει να αρχίσει τη σκυροδέτηση στην μονάδα 4 του υπό κατασκευή πυρηνικού σταθμού Ακούγιου στην Τουρκία εντός του 2022. Την ανακοίνωση έκανε σήμερα Τετάρτη ο Αντόν Ντεντουσένκο, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Rusatom Energy International (REI, εταιρεία που ανήκει στην Rosatom), μιλώντας στο φόρουμ «Rosatom Projects in the Middle East and North Africa», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης EXPO 2020 στο Ντουμπάι.

«Όσον αφορά στη Μονάδα 4, αναμένουμε ότι η σκυροδέτηση θα ξεκινήσει το 2022», δήλωσε ο Ντεντουσένκο, επισημαίνοντας ότι η άδεια για την κατασκευή της μονάδας έχει ήδη εκδοθεί.

Η έγχυση του πρώτου σκυροδέματος για τη Μονάδα 1 του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2018, για τη Μονάδα 2 στα τέλη Ιουνίου 2020, ενώ η κατασκευή της Μονάδας 3 ξεκίνησε στις 10 Μαρτίου 2021.

Σήμερα, το εργοτάξιο του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο στον τομέα κατασκευής πυρηνικών σταθμών. Καθημερινά, εργάζονται περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι, ενώ χρησιμοποιούνται περισσότερα από 1.000 μηχανήματα και οχήματα κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων 70 και πλέον γερανών.