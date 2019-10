Σε πλήρη σύγχυση το Λονδίνο με το Brexit

Αλαλούμ επικρατεί με τις επιστολές που έστειλε ο Μπόρις Τζόνσον στον Ντόναλντ Τουσκ το βράδυ του Σαββάτου μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο βρετανός πρωθυπουργός έστειλε αργά το βράδυ του Σαββάτου στις Βρυξέλλες την επιστολή για παράταση του Brexit, αλλά αυτή ήταν... ανυπόγραφη. Παράλληλα όμως όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα έστειλε και μία δεύτερη συμπληρωματική επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία του δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την αναβολή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έστειλε μια ανυπόγραφη επιστολή προς τον Ντόναλντ Τουσκ ζητώντας μια νέα αναβολή του Brexit, αλλά και μια άλλη επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την οποία δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την αναβολή αυτή, δήλωσε μια κυβερνητική πηγήΣτη μία από τις επιστολές του προς τον Ντόναλντ Τουσκ, ο Μπόρις Τζόνσον ξεκαθαρίζει ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να δοθεί καμία παράταση στο Brexit.

Στη συνοδευτική επιστολή του προς τον Ντ. Τουσκ ο Μπ. Τζόνσον δηλώνει αισιόδοξος πως η διαδικασία επικύρωσης της νέας συμφωνίας του Brexit και της υπερψήφισης του εφαρμοστικού νόμου μπορεί να ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου από τη βρετανική πλευρά. Ζητεί παράλληλα την έγκαιρη επικύρωση της συμφωνίας και από την ευρωπαϊκή πλευρά.

Η κύρια επιστολή επισημαίνει πως εάν οι δύο πλευρές επικυρώσουν τη συμφωνία του Brexit νωρίτερα από το τέλος του Ιανουαρίου 2020, που είναι η προτεινόμενη νέα ημερομηνία του Brexit, τότε η νέα παράταση θα μπορούσε να τερματιστεί πρόωρα.

«Εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει πότε θα εξετάσει αυτό το αίτημα και αν θα το κάνει δεκτό. Αν και θα προτιμούσα ένα διαφορετικό αποτέλεσμα σήμερα, η κυβέρνηση θα πιέσει για την επικύρωση και θα καταθέσει τη σχετική νομοθεσία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Παραμένω σίγουρος ότι θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία έως τις 31 Οκτωβρίου», αναφέρει ο Τζόνσον.

Ο Τζόνσον ήταν υποχρεωμένος από έναν νόμο, που ψήφισε η βρετανική Βουλή τον προηγούμενο μήνα, να ζητήσει από την Ε.Ε. μια παράταση του Brexit έως τις 31 Ιανουαρίου.

«Παρότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα δεχθεί το αίτημα που γίνεται με εντολή του κοινοβουλίου ή αν θα προσφέρει μια εναλλακτική περίοδο παράτασης, έχω ξεκαθαρίσει από τότε που έγινα πρωθυπουργός ότι η περαιτέρω παράταση θα βλάψει τα συμφέροντα της Βρετανίας, των Ευρωπαίων εταίρων μας και τη μεταξύ μας σχέση», συνεχίζει ο Μπόρις Τζόνσον. «Πρέπει να φέρουμε αυτή τη διαδικασία σε μια κατάληξη προκειμένου να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση και να χτίσουμε τη νέα σχέση μας στα θεμέλια της μακράς ιστορίας μας ως γείτονες και φίλοι σε αυτή την ήπειρο», σημειώνει ακόμη ο Μπόρις Τζόνσον.

Η αντίδραση Τουσκ στο αίτημα για το Brexit



Μέσω Twitter o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε πως έλαβε το αίτημα του Μπόρις Τζόνσον.

«Το αίτημα για παράταση μόλις έφτασε. Τώρα θα αρχίσω τις διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες για το πώς θα αντιδράσουμε», έγραψε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.



The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit