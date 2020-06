Επιστολή Γερμανού εισαγγελέα στους γονείς: «Η Μαντλίν είναι νεκρή» - Διαψεύδουν οι ΜακΚαν

Διαψεύδουν οι γονείς της Μαντλίν, Κέιτ και Γκέρι ΜακΚαν, την πληροφορία που διέρρευσε σύμφωνα με την οποία Γερμανός εισαγγελέας τούς έστειλε επιστολή που τους ενημερώνει ότι η κόρη τους είναι νεκρή.

Οι ανακριτές επιμένουν ότι έχουν στείλει μια επιστολή, αλλά οι γονείς το αρνούνται, με βάση την Daily Mail, λέγοντας ότι δεν την έχουν λάβει.

Σε δήλωσή τους μάλιστα στον ιστότοπο Find Madeleine, η Kate και ο Gerry McCann δηλώνουν ότι οι αναφορές για την επιστολή προκάλεσαν «περιττό άγχος στους φίλους και την οικογένειά μας και για άλλη μια φορά διέκοψαν τη ζωή μας».

