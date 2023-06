Επιχείρηση «ΤΙΤΑΝ»: Το οξυγόνο τελειώνει στις 14:00

Aντίστροφα μετράει ο χρόνος για τους πέντε επιβάτες του Titan, ενώ έχουν απομείνει λίγες ώρες οξυγόνου (στις 14:00 τελειώνει) στο εξαφανισμένο υποβρύχιο, καθώς οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του OceanGate το υποβρύχιο Titan έχει παροχή οξυγόνου για 96 ώρες, με το Λιμενικό Σώμα να υπολογίζει την Τρίτη το πρωί πως βάσει των στοιχείων στο πενταμελές πλήρωμα του είχαν απομείνει 41 ώρες πριν εξαντληθούν τα αποθέματα οξυγόνου. Το γεγονός αυτό οδήγησε τις ομάδες διάσωσης να αυξήσουν τις προσπάθειες τους... σκανάροντας μια επιφάνεια διπλάσια από το Κονέκτικατ και βάθος άνω των 4.000 μέτρων.

The sound detected in the search area for the missing sub is described as "banging noises," Carl Hartsfield of the Woods Hole Oceanographic Institute says, but investigators haven't confirmed it's the sub.



